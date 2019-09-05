Власти Японии сделали представление России из-за открытия рыбзавода на Курилах

Власти Японии сделали представление России из-за открытия нового рыбоперерабатывающго завода на Курильском острове Шикотан. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в четверг, 5 сентября, заявил: "Включая представление, мы ответим надлежащим образом". По его словам, в правовой позиции правительства Японии по вопросу Курил "никаких изменений нет".

"Мы считаем, что для фундаментального решения этой проблемы необходимо решить проблему северных территорий (В Японии так называют южные Курильские острова)", цитирует ТАСС главу японского правительства. Он подчеркнул, что "плотные переговоры с российской стороной" по базисной позиции Токио - "решение территориальной проблемы и следующее за ним заключение мирного договора", - продолжатся. Суга не стал уточнять, будет ли заявлен Москве официальный протест из-за нового завода на Шикотане.