Граждан Латвии попросили не бояться трудовых мигрантов из Украины

Руководитель Общества ресторанов Латвии обратился к гражданам страны с призывом не бояться посудомойщиков из Украины. По словам Яниса Ензиса, дешевая рабочая сила не может создать конкуренцию латвийцам.

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Ензис заявил, что приезжие являются абсолютно неконкурентоспособными, а потому не могут представлять угрозу в профессиональном смысле для граждан Латвии. При этом он предложил разрешать въезжать в страну зарубежным специалистам, работающим в сферах, в которых в стране наблюдается недостаток кадров. По мнению Ензиса, для таких работников можно установить среднюю зарплату по стране. «Посудомойщикам мы не можем платить среднюю зарплату по стране», - уточнил он.

Стоит отметить, что многие граждане Латвии и сами предпочитают зарабатывать не на родине, а в более развитых европейских странах. Особой популярностью пользуются Германия и Великобритания, передаёт РенТВ.