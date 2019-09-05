США в ближайшее время проведут испытания своей новой ракеты, ранее запрещенной ДРСМД

В США в ближайшее время военные проведут испытания своей новой баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая была ранее запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Первый заместитель помощника главы Пентагона по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер уточнил на специальной конференции в Defence News, что испытания баллистической ракеты запланировано провести до конца года, - сообщает kp.ru.

Другой представитель Минобороны США, и.о. министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти, рассказал, что новые высокоточные и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой Пентагон развернет "в начале 2020-х годов". По сведениям Маккарти, по своей дальности ракеты "выйдет за рамки Договора о РМСД".