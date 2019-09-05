Политолог из Украины назвал главный страх президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский страшиться оказаться лицом к лицу с суровой реальностью, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, действия Зеленского на посту главы государства не приближают страну к решению проблем.

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Ермолаев считает, что президент страны до сих пор в своих поступках опирается на образ главного героя телесериала «Слуга народа», передаёт РИА Новости. По мнению политолога, за более чем три месяца в качестве главы государства Зеленский так и не предпринял никаких действенных шагов, способных повернуть ситуацию в стране в положительную сторону.

«Он раб лампы. Он боится, он не знает, какой он другой. Он знает, как быть Голобородько, но не знает, как быть Зеленским», - заявил Ермолаев.