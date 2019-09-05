Телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что на Украине в ближайшее время могут начаться новые войнны

Телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что в ближайшее время на Украине могут начаться новые войны. По мнению Соловьева, тогда украинским властям станет не до "возвращения Донбасса", - сообщает kp.ru.

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В эфире своей программы на телеканале "Россия 1" журналист высказал мнение, что сейчас украинские власти ведут страну по пути "России 90-х", разрушая экономику и приводя к обнищанию целых регионов. Соловьев считает, что и борьба президента Украины Владимира Зеленского с контрабандой может вызвать недовольство "серьёзных людей с серьёзным оружием".

"И они скажут: «А зачем нам такая Украина?» И вы будете бороться уже с ними», - говорит Соловьёв. По его мнению, что киевским властям придется "забыть о Донбассе" и начать разбираться с другими, более серьёзными конфликтами.