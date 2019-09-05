У российских границ, в Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

На территории Эстонии, около российской границы, обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются американские спецназовцы. О тайной военной базе США в Эстонии рассказали в одной программ журналистских расследований "Очевидец"на эстонском телевидении, - сообщает ERR.

По данным корреспондентов, тренировочная база была сооружена в 2014 году в городе Тапа. Здесь дислоцируется одна из батальонных групп войск НАТО. О размещении американского спецназа в стране ранее никакой информации не было. Обнаружить секретный объект смогли благодаря документам Пентагона, в которых в одном из пунктов указано о выделении Эстонии более 15 миллионов долларов на нужды "специфического объекта".

Выделенные Минобороны США деньги пойдут на строительство тренировочного пункта. Планируется построить казармы, тир, оружейный склад и башня для сушки парашютов. Строительство будет завершено в 2020 году.

Журналисты "Очевидца" попали на базу при условии неразглашения ее точных координат. Американский полковник, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер рассказал, что сейчас американцы проводят тренировки на базе вместе с эстонцами.