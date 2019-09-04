Бразильский чемпион по смешанным единоборствам (ММА) Ренцо Грасие, который является послом страны по вопросам международного туризма, пообещал расправиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Единственный пожар, который у нас есть, это огонь, горящий в сердцах бразильцев и нашего президента, подобие клоуна! Приезжай сюда, тебе свернут шею, тонкую как у цыпленка", - обратился Грасие к французскому лидеру, передает телеканал "BRMTV".

Также бразильский чиновник в порыве гнева оскорбил 66-летнюю жену Макрона, назвав её "страшным драконом", а самого президента "курицей" из-за его "мужественности".

Отмечается, что за Макрона заступился его бывший помощник Александр Беналля и предложил встретиться спортсмену.

Конфликт разгорелся после того, как французский лидер предложил президенту Бразилии Жаиру Болсонару помощь в тушении пожаров в Амазонии. Известно, что Ренцо Грасие близок к его окружению.