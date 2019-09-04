Глава администрации пародировал Порошенко во время выступления, а сам Зеленский заскучал

В Сети появилось видео, на котором глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародирует Петра Порошенко во время его выступления в Верховной Раде, а Владимир Зеленский всем видом показывает, что политику пора заканчивать.

На кадрах, которые опубликованы в социальных сетях видно, как Андрей Богдан во время речи бывшего президента Петра Порошенко на тему снятия депутатской неприкосновенности начинает повторять за ним движения. Глава администрации поднимает руки вверх, смеётся и "кривляется". Однако рядом с ним сидит Зеленский в расстроенных чувствах, он закрывает руками лицо, тяжело вздыхает и закатывает глаза, чтобы всем видом показать недовольство от выступления Порошенко, передаёт РИА Новости со ссылкой на украинские источники.