Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев в ходе заседания контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За последние две недели увеличилось количество нарушений режима молчания со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями... Поэтому сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны ... Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить" , - написала пресс-секретарь в Facebook.

По результатам встречи полпред России Борис Грызлов отметил, что в Донбассе сохраняется угроза "размывания" режима прекращения огня, однако последние 1,5 месяца были самыми спокойными. По его словам, Киев ещё недостаточно соблюдает свои обязательства по контролю за соблюдением перемирия от 21 июля, передаёт РИА Новости.