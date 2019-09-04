В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет
4 сентября 2019, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
В штате Мичиган планируют запретить использование ароматизированных электронных сигарет. С такой инициативой выступила губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, пишет The Washington Post.
По ее словам, причиной для принятия такого решения относительно электронных сигарет стали участившиеся случаи легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга, в особенности среди молодежи.
Уитмер приказала департаменту здравоохранения американского штата выпустить специальные чрезвычайные правила. Они будут запрещать продажу, а также рекламу ароматизированных продуктов с никотином для вейпов.