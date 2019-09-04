Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Известный певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление МИД Болгарии о том, что не стоит приравнивать борьбу СССР с фашисткой Германией к освобождению Европы. По его мнению, Болгария просто пытается разжечь "огонь против России".

В Болгарии заявили, что борьба СССР с нацизмом не связана с освобождением Европы

"Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться", - высказался Киркоров Telegram-каналу "Подъем", напомнив, что благодаря советской власти стране удалось освободиться от фашизма

Народный артист России и Болгарии отметил, что представители МИД ходят превратить освободительную войну в "якобы оккупацию".