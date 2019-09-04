"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на своё увольнение с поста главы Киевской городской госадминистрации. По его мнению, таким решением они пытаются "лишить права людей выбирать власть".

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

"Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие, по сути, прямое президентское правление. Еще раз подчеркну, что такими действиями пытаются лишить права людей выбирать власть - это неконституционно, недемократично и противоречит местному самоуправлению", - передаёт слова Кличко РЕН ТВ.

Мэр отметил, что все слова про коррупцию ложь. Кличко добавил, что планирует снова баллотироваться на следующих выборах, потому что есть много проектов, которые он не успел реализовать.