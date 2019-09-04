Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на русском языке, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума на острове Русский "эпохальным событием".

Путин и Моди приняли совместное заявление

"Саммит с президентом Путиным: эпохальное событие в истории эпохальной дружбы! Я рад участию в 20-м ежегодном индийско-российском саммите", - написал премьер Индии в Twitter.

Моди отметил, что в ходе переговоров был рассмотрен весь спектр индийско-российских отношений. По его словам, прошедшая встреча должна дать силу развитию двусторонних связей.

Ранее сообщалось, что после переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление о сотрудничестве.