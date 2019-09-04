Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

В кабмине Украины отказались увольнять Кличко

"Мы обратились с представлением в офис президента на увольнение господина Кличко с должности, которую он сейчас занимает", - передаёт слова политика ТАСС.

Гончарук добавил, что окончательное решение примет Заленский. По его словам, коррупционная практика в Киеве не прекратилась и до сих пор есть группы лиц, которые влияют на деятельность администрации. Премьер отметил, что новый глава администрации сможет решить данную проблему.

Напомним, что Виталий Кличко занимает должность главы Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года.