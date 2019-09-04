Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только объединение с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

По словам Городненко, принявшего участие в одной из программ канала «Россия-24», самостоятельное существование Белоруссии обрекает ее на повторение украинского пути. Бывшую советскую республику в случае отказа от интеграции с РФ ждут такие опасные последствия, как уничтожение вертикали власти и хаос, предсказал аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе.