В Нью-Йорке стартует неделя моды

Нью-йоркская неделя моды, первое в череде четырех главных событий в индустрии дизайна одежды, открывается в среду. Показы коллекций сезона весна-лето 2020 продлятся до 11 сентября.

Официально неделя моды открывается 4 сентября, но первые два дня будут отведены показам молодых дизайнеров и дизайнерских школ, выигравших возможность показать свои работы на неделе моды. Основные показы начнутся 6 сентября.

Гости форума смогут увидеть все коллекции сезона весна-лето 2020. Напомним, недели моды в Нью-Йорке (7th on the Sixth) проходит два раза в год: одежду сезона осень-зима показывают в феврале, а весна-лето - в сентябре.