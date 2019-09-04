Британский правоохранитель предупредила об угрозе появления всемирного полицейского государства

Комиссар полиции Лондона Крессида Дик, выступая на конференции в Сиднее, заявила, что необходимо жестко регламентировать этические вопросы использования правоохранительными органами таких технологий, как робототехника и искусственный интеллект. В противном случае мир скатится в состояние «ужасного оруэлловского всезнающего полицейского государства», предупредила Дик.

Она рассказала о роли данных, собираемых цифровым мониторингом для полиции, сообщает Telegram-канал «Экономика цифровой эры». По словам правоохранителя, вскоре технически будет возможна и предиктивная полиция, когда нейросети предсказывают еще не случившееся преступление и анализируют большое количество информации, выдавая прогнозы.

Также Дик отметила, что существует реальная опасность брешей в программном обеспечении и необъективность в работе самих алгоритмов, в частности, при использовании технологии распознавания лиц. Эти опасения не лишены оснований - в Соединенных Штатах уже выявлены случаи, когда нейросеть была предвзятой по отношению к цветным или социально неблагополучным гражданам.