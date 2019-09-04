Украину предостерегли по поводу концентрации власти у одного человека

Неправительственная международная организация Transparency International предостерегла Украину, обратив внимание на то, что большая часть власти в стране оказалась в руках одного человека.

Зеленский поручил до конца года принять закон о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря

Согласно новым поправкам в Конституции Украины, контроль над Государственным бюро расследованием и Национальным антикоррупционным бюро перешёл в руки президента страны Владимира Зеленского, передаёт Lenta.Ru. В организации отметили, что вышеперечисленные структуры должны быть подчинены не главе государства, а правительству.

«Несмотря на то, что такие изменения в Конституцию в краткосрочной перспективе решат вопрос законности существования органов, они могут положить начало неоправданной концентрации власти в руках президента», - считают в Transparency International.