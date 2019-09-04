Британская принцесса Шарлотта идет в школу и меняет фамилию

В этом году британская принцесса Шарлотта пойдет в подготовительный класс школы. Согласно последним данным, девочке на время учебы изменят фамилию, которую она носит сейчас – Маунтбаттен-Виндзор.

Во всех школьных документах Шарлотта будет значиться под фамилией Кэмбридж. Под этой же фамилией в учебном заведении Thomas’s Battersea значится и ее брат Джордж, передает издание People. Титул Ваше королевское высочество в бумагах брата и сестры также не будет упоминаться.

Отец Шарлотты ранее заявил, что изменение фамилии является семейной традицией. Оказалось, что когда они с братом учились в школе, в журнале они были записаны как Уильям и Гарри Уэллс.