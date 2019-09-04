Европейские раввины назвали двуличными лидеров Евросоюза

Лидер Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт заявил, что европейские лидеры хоть и говорят, что рады принимать на своей земле евреев, но при этом всячески ограничивают их религиозные права.

В качестве примера Гольдшмидт назвал запрет в бельгийской Валлонии на ритуальный халяльный и кошерный забой скота, против которого выступили представители иудейских и исламских общин. До этого аналогичный запрет ввели во Фландрии, передаёт РИА Новости.

«Европейские лидеры должны признать, что их действия говорят громче слов. Уверения в том, что евреям рады в Европе и одновременно с этим ограничения наших религиозных прав, вызывают серьезные вопросы о будущем европейского еврейства», - сказал Гольдшмидт.