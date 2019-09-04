Посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав художницу Фриду Кало

Новый посол США в Мексике Кристофер Ландау спровоцировал скандал и бурные обсуждения в социальных сетях, раскритиковав всемирно известную мексиканскую художницу Фриду Кало за поддержку марксизма.

Ландау на своей страничке в социальной сети Twitter заявил, что восхищается свободным духом художницы и добавил, что она по праву стала символом Мексики для всего мира. Однако дипломат заметил, что не понимает, как Кало могла открыто поддерживать марксизм-ленинизм, зная "об ужасных преступлениях", которые совершались в рамках этой идеологии.

Под данным постом появились более 2000 комментарием. Как сообщает телекомпания NBC, некоторые поддержали Кристофера Ландау, но многие жестко раскритиковали его позицию, подчеркнув, что власти США сами не раз совершали преступления и вмешивались в дела других стран, в частности латиноамериканских, с целью противостояния социалистическим режимам.

Напомним, художница Фрида Кало состояла в Мексиканской коммунистической партии, а в 1937 она на некоторое время предоставила убежище бежавшему из СССР Льву Троцкому в собственном доме.