Зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся в среду, 4 сентября, назвал политику Соединенных Штатов Америки в отношении России, Китая и некоторых других стран "травлей".

Чжан Юся подчеркнул, что Вашингтон и некоторые другие западные государства в настоящий момент безудержно реализуют политику гегемонии и оказывают стратегическое давление на Пекин и Москву.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР в рамках встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве отметил, что китайская сторона всегда считала приоритетным направлением своей дипломатической работы Россию. Чжан Юся заявил, что в последние годы военное сотрудничество двух стран находится на очень высоком уровне и активно развивается, передает ТАСС.