Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве
4 сентября 2019, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский дипломат Роман Бессмертный, ранее уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, назвал условие нового Майдана в стране. Соответствующее заявление Бессмертный сделал в разговоре со СМИ.
Дипломат предостерег Зеленского от перетягивания на себя полномочий Верховной Рады и правительства. Если глава государства не остановится и продолжит концентрировать власть в своих руках, на Украине произойдет новый Майдан, за которым последует кровопролитие, процитировал Бессмертного «ПолитНавигатор».
Ранее сегодня сообщалось, что в российском парламенте похвалили команду Владимира Зеленского за работу по уничтожению Украины.