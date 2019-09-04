Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Украинский дипломат Роман Бессмертный, ранее уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, назвал условие нового Майдана в стране. Соответствующее заявление Бессмертный сделал в разговоре со СМИ.

Дипломат предостерег Зеленского от перетягивания на себя полномочий Верховной Рады и правительства. Если глава государства не остановится и продолжит концентрировать власть в своих руках, на Украине произойдет новый Майдан, за которым последует кровопролитие, процитировал Бессмертного «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что в российском парламенте похвалили команду Владимира Зеленского за работу по уничтожению Украины.