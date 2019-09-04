Националисты из украинского «Азова» уничтожили военных ДНР в бою под Горловкой

Националисты из украинского полка «Азов» (запрещенная на территории России экстремистская организация) уничтожили двух военных ДНР в бою под Горловкой. Об этом сообщили в Народной милиции непризнанной республики.

В ведомстве проинформировали, что инцидент произошел сегодня утром. Украинская сторона обстреляла окрестности Горловки, выпустив двадцать пять 120-мм и 82-мм мин, применив противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Данные о жертвах и разрушениях уточняются в настоящее время, пишет «Русская весна».

Ранее в среду сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о причине продолжения боевых действий в Донбассе.