Друзья принца Гарри опасаются, что Меган Маркл увезёт его в США

В Великобритании опасаются, что принц Гарри вместе со своей супругой-американкой Меган Маркл и маленьким сыном Арчи может переехать в Соединённые Штаты.

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Друзья принца опасаются, что он может уехать в Америку, чтобы отдохнуть от окружающих его семью скандалов и ссор со старшим братом принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, передаёт Lenta.Ru. Предполагается, что в случае смены места жительства Гарри и Меган могут выбрать Лос-Анджелес, где живёт мать герцогини Сассекской и её друзья из Голливуда.

В настоящее время семья принца Гарри живёт в коттедже Фрогмор-хаус, на ремонт которого из бюджета Великобритании было выделено более 2,5 миллионов фунтов стерлингов.