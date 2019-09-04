На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу

Стало известно, что не состоялся аукцион по продаже памятных монет, посвященных предоставлению томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, так как не нашлось желающих купить их.

В пресс-службе Национального банка Украины отметили, что аукцион должен был состояться на площадке Универсальной товарной биржи еще 29 августа, однако никто не подал заявку на участие, передает ТАСС.

Напомним, первые памятные монеты были выпущены в марте текущего года. В общей сложности предполагалось изготовить более 80 тысяч экземпляров. Отметим, что в декабре прошлого года в Киеве провели так называемый объединительный собор, на котором Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь объявили о создании ПЦУ.