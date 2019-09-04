Тегеран не примет $15 млрд от ЕС в качестве кредита для спасения ядерной сделки

В СМИ утром в среду, 4 сентября, появилась информация о том, что Тегеран не примет от Европейского союза 15 млрд долларов в качестве кредита для спасения СВПД по иранской ядерной программе.

Согласно последней информации, которой располагает государственное иранское телевидение PressTV, Иран откажется от предложения Евросоюза о выдаче кредита.

Подчеркивается, что телеканал к настоящему моменту не сообщил, кто стал источником подобной информации, вследствие чего эти данные не могут считаться подтвержденными. Официальный Тегеран пока не дал никаких комментариев по этому вопросу.