Почему Подмосковье отказалось от немецких мусоросжигательных заводов?

Немцы предлагали поставить новый, действительно современный, пробный мусоросжигательный завод в Электростали. Чтобы мы, русские, наглядно увидели, как он работает и насколько он безопасен. Точь-в-точь такой же, как сейчас в Гамбурге. Немцы даже предлагали найти инвестиции в Германии, так как деньги возвращаются примерно за 7-8 лет. Выгодное дело - мусор. Мы отказались.



Как пишет на своей странице в Facebook тележурналист Андрей Караулов, в Гамбурге, в самом центре города, строится мусоросжигательный завод. По своим размерам он в несколько раз больше, чем мусоросжигательный завод в Вене. Тот самый, где на крыше - ресторан.



Как только в России вспыхнули мусорные бунты, немцы сразу предложили правительству Московской области, тогда ещё на посту министра был Коган, свои современные технологии, которые ушли далеко вперёд от того, что закупается сейчас Россией.



Самое важное и самое дорогое на таких предприятиях - фильтры, которые удерживают сажу, канцерогены. Даже лист бумаги при сжигании даёт канцероген. А это - прямой шаг к онкологии. "Почему сегодня никто не говорит о том, что наши заводы, их в Подмосковье несколько штук, это совсем не то, что в Гамбурге.

И вообще, стоит провести сравнительный анализ. У нас и у них, там в Европе.

Какие заводы самые новые строим мы и какие они, НАТОвские страны, - возмущается Караулов.



- Я уже когда-то предлагал всех врачей любой больницы в РФ отправить на переаттестацию в самые передовые клиники мира (Сингапур или Южная Корея), не только обычных врачей, но и академиков. Жаль, что мы так не делаем. Ведь это и есть глобализация: узнавать новое и идти в ногу со временем".



