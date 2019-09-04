Пять предполагаемых причин начала Третьей мировой войны обнародовали ученые

Ученые назвали причины, из-за которых может разгореться Третья мировая война. Об этом проинформировали российские СМИ.

Как отмечает телеканал «360°», в список, озвученный специалистами, вошли:

1. развитие искусственного интеллекта, который в будущем способен стать для человечества серьезной угрозой;

2. перенаселение Земли;

3. изменения климата, в частности, глобальное потепление;

4. столкновение мировых религий;

5. давние противоречия между странами, пример – продолжающийся несколько десятилетий конфликт Индии и Пакистана.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере появился материал, в котором прогнозируется ответ России на возможную переброску американских ракет в Европу.