Пять предполагаемых причин начала Третьей мировой войны обнародовали ученые
4 сентября 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые назвали причины, из-за которых может разгореться Третья мировая война. Об этом проинформировали российские СМИ.
Как отмечает телеканал «360°», в список, озвученный специалистами, вошли:
1. развитие искусственного интеллекта, который в будущем способен стать для человечества серьезной угрозой;
2. перенаселение Земли;
3. изменения климата, в частности, глобальное потепление;
4. столкновение мировых религий;
5. давние противоречия между странами, пример – продолжающийся несколько десятилетий конфликт Индии и Пакистана.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере появился материал, в котором прогнозируется ответ России на возможную переброску американских ракет в Европу.