Названы самые комфортные города для жизни

Эксперты проанализировали ряд показателей и составили рейтинг самых комфортных для жизни городов. Согласно последним данным, этот список составлялся с учетом более тридцати важнейших факторов.

Москва осталась в этом списке на 68 месте. Отмечается также, что за последние пять лет существенно вырос уровень жизни в сербском Белграде, Ханое, а также в Киеве.

В конце рейтинга оказались Дакка и Лагос, а завершает его сирийский Дамаск.