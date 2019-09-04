Президент США поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. О необычном поздравлении со стороны американского лидера рассказал один из журналистов.

Сотрудник издания Vox на страничке в Twitter опубликовал видеозапись, на которой Трампа спрашивают, не желает ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Глава США заявил, что у него есть для Варшавы отличное сообщение – в страну должен прилететь американский вице-президент Майкл Пенс. Дональд Трамп добавил, что хочет "просто поздравить" Польшу. Политик добавил, что это прекрасная страна с прекрасными людьми.