В Болгарии заявили, что борьба СССР с нацизмом не связана с освобождением Европы
4 сентября 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве иностранных дел Болгарии сделали заявление, согласно которому принижается роль СССР во Второй мировой войне. Такое высказывание в болгарском МИД сделали в связи с открытием в Софии российской выставки в честь 75-летя освобождения Восточной Европы.
Власти Болгарии заявили, что российская выставка является вмешательством во внутренние дела государства, а также призвали не приравнивать борьбу СССР с фашистской Германией к освобождению Европы, передаёт «Взгляд».
«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», - ответили в российском посольстве на заявление болгарского МИД. Также было отмечено, что некоторые из документов были рассекречены лишь недавно, в них говорится «о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы».