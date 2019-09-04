Ученые заявили, что через 30 лет в мире не останется бананов
4 сентября 2019, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
Учёные из Великобритании посоветовали есть бананы, пока они ещё есть – ведь всего через 30 лет их может вовсе не остаться. Исследователи заметили, что глобальное потепление приводит к сокращению урожая бананов.
Учёные заметили, что если поначалу глобальное потепление благоприятно влияло на урожайность бананов, то со временем изменение климата стало сказываться на плантациях негативно. Предполагается, что самый резкий дефицит бананов случится в Бразилии и Индии, а к 2050 года мир может совсем лишиться любимого многими лакомства, передаёт Мир24.
Отмечается, что глобальное потепление привело к распространению почвенного грибка, который в состоянии уничтожить целые плантации банановых деревьев.