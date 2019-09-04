Ученые заявили, что через 30 лет в мире не останется бананов

Учёные из Великобритании посоветовали есть бананы, пока они ещё есть – ведь всего через 30 лет их может вовсе не остаться. Исследователи заметили, что глобальное потепление приводит к сокращению урожая бананов.

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Учёные заметили, что если поначалу глобальное потепление благоприятно влияло на урожайность бананов, то со временем изменение климата стало сказываться на плантациях негативно. Предполагается, что самый резкий дефицит бананов случится в Бразилии и Индии, а к 2050 года мир может совсем лишиться любимого многими лакомства, передаёт Мир24.

Отмечается, что глобальное потепление привело к распространению почвенного грибка, который в состоянии уничтожить целые плантации банановых деревьев.