Александр Лукашенко раскрыл причину продолжения военного конфликта в Донбассе

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, рассказал, почему не удается закончить вооруженный конфликт на востоке Украины, продолжающийся с весны 2014 года. По данному вопросу политик высказался на антитеррористической конференции в Минске.

По словам Лукашенко, процитированного РИА Новости, боевые действия в Донбассе продолжаются, «потому что это кому-то надо».

Белорусский лидер добавил, что Минск в свое время выдвигал инициативы, касающиеся мирного урегулирования, но они были отвергнуты европейскими государствами.

Ранее на текущей неделе стало известно, что выполняющая боевые задачи в Донбассе бригада армии Украины потеряла за один день погибшими и ранеными 14 человек.