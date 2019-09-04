Украина в ее современном состоянии может выжить только благодаря полноценному вмешательству со стороны России. Такое мнение высказала киевский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян, говорится в материале, опубликованном в блогосфере.

Как пишет канал «Донецкий тормозок» в «Яндекс. Дзен», Монтян отметила, что в настоящее время РФ воздерживается от решительных действий в отношении соседнего государства из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», призванного заменить украинскую ГТС. После ввода газопровода в эксплуатацию у Москвы развяжутся руки, если потребуется, она сможет присоединить Украину к России, полагает юрист.

Ранее в среду сообщалось, что в Госдуме похвалили работу киевской власти по уничтожению своей страны.