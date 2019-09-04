Американские сенаторы призвали Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи

Утром в среду стало известно, что группа американских сенаторов призвала администрацию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не отказывать властям Украины в военной помощи.

Ранее источник сообщил, что Трамп попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть военную помощь Украине, чтобы удостовериться в том, что выделяемые средства используются в интересах Вашингтона. Пока данный вопрос находится на рассмотрении, а деньги, предназначенные для Киева, заморожены.