В Государственной Думе РФ прокомментировали снятие депутатской неприкосновенности с представителей Верховной Рады, которое инициировала команда президента Украины Владимира Зеленского. По данному вопросу высказался парламентарий Владимир Жириновский.

По словам российского законодателя, теперь украинские депутаты будут голосовать за все предлагаемые президентом инициативы, в том числе за отмену моратория на продажу земли. Снятие неприкосновенности означает «начало более жуткого разрушения» Украины, отметил Жириновский. Он похвалил киевскую власть за шаги по уничтожению государства, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный эксперт Сергей Марков предрек появление на Украине «эскадронов смерти» из-за формирования в стране рынка земли.