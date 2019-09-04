Трампа попросили перестать изображать суперзлодея Таноса

Президента Соединённых Штатов сравнили и персонажем из комиксов Matvel суперзлодеем Таносом. Общую черту между главой Америки и нарисованным титаном нашёл иранский министр информационных технологий Джавад Азари Джахроми.

Экс-глава Пентагона рассказал о самой опасной в мире стране

Ранее США ввели очередные санкции против Ирана. В этот раз они затронули иранское космическое агентство, центр исследования космоса и исследовательский институт астронавтики. Дональду Трампу не понравилась иранская «активность в части поддержки и развития баллистической ракетной программы», передаёт РИА Новости.

«Я даже не могу найти США на этой картинке, что уж говорить о санкциях в космосе», - написал в соцсети Джахроми и приложил к публикации полученный учеными снимок космической туманности. «Вселенная и светлое будущее принадлежат всем, а не некоторым. Перестань изображать Таноса, Дональд Трамп», - обратился министр к президенту США.