Экс-глава Пентагона рассказал о самой опасной в мире стране

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, какую страну считает самой опасной в мире. По его словам, в ней сочетается радикализация общества и стремление нарастить ядерный потенциал.

Мэттис заявил, что из всех стран, с которыми он когда-либо имел дело, самой опасной является Пакистан, передаёт РИА Новости. По его словам, с ним согласны и пакистанские военные.

«Когда вы берете радикализованное общество, добавляете к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймете, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении», - сказал Мэттис.