Стало известно о трагедии в семье Юлии Тимошенко

Глава украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не принимала участия в заседании Верховной рады 3 сентября из-за трагедии в семье. В соцсети представители «Батькивщины» рассказали о случившемся.

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Стало известно, что у украинского политика Юлии Тимошенко умерла двоюродная сестра. Татьяна Шарапова скончалась в возрасте 48 лет. Сообщается, что около двух недель назад женщина упала в обморок, после чего впала в кому и умерла.

Представители Днепропетровской районной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина" в соцсети выразили соболезнования матери погибшей Антонине Ульяхиной, передаёт РИА Новости.