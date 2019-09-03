В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков прокомментировал решение Верховной рады Украины принять закон, согласно которому с начала 2020 года депутаты лишатся неприкосновенности.

Сенатор отметил, что на Украине уже «15-20 лет» идут разговоры о снятии депутатской неприкосновенности. «В период избирательной кампании всё это обещали во все времена», - сказал Цеков.

Он напомнил, что депутатская неприкосновенность существует практически во всех странах, но при наличии доказательств совершения преступления она снимается. Полный отказ от депутатской неприкосновенности Цеков расценил как возможность «для борьбы с инакомыслием», передаёт RT.