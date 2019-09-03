Мэр французского города оштрафован за матриархат

Во Франции оштрафован мэр города Бург-ан-Бресс за то, что в его административном аппарате количество женщин во много раз превышает количество мужчин. Сумма штрафа составила порядка 90 тысяч евро.



В стране уже несколько лет действует закон, по которому должен соблюдаться половой паритет в управленческих структурах. Рекомендуемая пропорция составляет примерно половину на половину.



В администрации города Бург-ан-Бресс количество женщин составило 80%.

Мэр отметил, что исторически всегда мужчины управляли государством. Почему бы теперь не допустить к делам страны женщин?- добавил чиновник. Пока в сети разгорается спор, мэр думает о том, как ему расплатиться с крупным штрафом.



Франция не единственная страна с гендерными законами. Подобные требования действуют в Бельгии, Норвегии. Аналогичный закон для управленческого аппарата крупных государственных компаний принят в ряде штатов США. По новым правилам, если компания имеет пять директоров, то два кресла должны занять женщины.



