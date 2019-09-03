Бригада ВСУ потеряла в Донбассе за один день погибшими и ранеными 14 военных

Народной милиции ДНР стало известно о факте массовой гибели и ранений военнослужащих 92-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняющей боевые задачи на территории Донбасса. Об этом заявил Ринат Айгистов, представитель оборонного ведомства самопровозглашенного государства.

По словам Айгистова, который провел сегодня брифинг для журналистов, в минувшее воскресенье на трассе Новобахмутовка — Константиновка перевернулся грузовик, перевозивший киевских военных. В результате инцидента погибли четыре бойца ВСУ, еще десять травмированы. Противник, согласно установившейся традиции, представит эти потери как боевые, предсказал спикер Народной милиции.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский политический эксперт Михаил Погребинский раскрыл причины эскалации конфликта в Донбассе.