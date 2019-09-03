На Европу надвигается корь

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в Чехии, Албании, Греции, Великобритании зафиксированы случаи кори. Государство считается свободным от того заболевания, если на территории не было вспышек 12 месяцев.

Всего в мире в том году зарегистрировано 365 тысяч случаев кори, что в три раза больше, чем в 2018 году.

Корь – опасная и смертельная болезнь, которая вызывает кашель, высыпания, лихорадку. Профилактика кори – вакцинация.

Как обстоит дело с данным заболеванием в Латвии? Об этом рассказывает вице-президент общества Латвии Марис Плявиньш.

«На сегодняшний день не все так плохо в Латвии с этим заболеванием. Но необходима вакцинация тем, кто ее не имеет. Люди же путешествуют по миру. Да, в Великобритании участились случаи кори. Более того, зафиксированы случаи и на Украине. А наши жители с этими странами тесно «контактируют». Я понимаю, что многие не особо серьезно относятся к этому заболеванию и считают, что корь – детская болезнь. Это не совсем так. Болеют и взрослые. Необходимость вакцинации нужно разъяснять людям. Этим должны заниматься семейные врачи. К сожалению, но такая необходимость возникла. Я, например, удивляюсь, когда родители не прививают своих детей. Они считают, что это ерунда!Это элементарное преступление! Мракобесие. Прививки делать необходимо. Будьте здоровы!»