В Грузии пообещали, что не станут ограничивать работу российских компаний
3 сентября 2019, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель главы МИД Грузии Вахтанг Махароблишвили заявил, что в стране не собираются ограничивать работу компаний из России, если те не будут нарушать внутреннее законодательство.
«Грузия, как и все страны, не должна быть зависима от одной страны. Диверсификация экономики должна быть приоритетом. Конечно, торговля с Россией была, есть и будет, в конце концов, Россия и Грузия - соседи», - заявил дипломат.
Он отметил, что в последнее время Грузия нацелена на торговлю со странами Евросоюза, а также Китаем и Соединёнными Штатами, передаёт РИА Новости. При этом он отметил, что российские компании могут спокойно продолжать работу на территории страны.