В Грузии пообещали, что не станут ограничивать работу российских компаний

Заместитель главы МИД Грузии Вахтанг Махароблишвили заявил, что в стране не собираются ограничивать работу компаний из России, если те не будут нарушать внутреннее законодательство.

«Грузия, как и все страны, не должна быть зависима от одной страны. Диверсификация экономики должна быть приоритетом. Конечно, торговля с Россией была, есть и будет, в конце концов, Россия и Грузия - соседи», - заявил дипломат.

Он отметил, что в последнее время Грузия нацелена на торговлю со странами Евросоюза, а также Китаем и Соединёнными Штатами, передаёт РИА Новости. При этом он отметил, что российские компании могут спокойно продолжать работу на территории страны.