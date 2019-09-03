Две главные причины эскалации конфликта в Донбассе обнародовал киевский политолог
3 сентября 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский политолог Михаил Погребинский обозначил две главные причины наблюдающегося в последнее время обострения в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.
Погребинский констатировал, что в Донбассе «началась эскалация». По словам эксперта, в ней заинтересованы украинские военнослужащие, которые получают повышенное жалованье в период боевых действий. Еще одна причина обострения обстановки заключается в том, что националистические батальоны получили тайный приказ регулярно нарушать режим перемирия, процитировало Погребинского РИА «Новый День».
Ранее во вторник сообщалось, что в Госдуме назвали единственный способ заставить Киев смягчить политику в отношении непризнанных ДНР и ЛНР.