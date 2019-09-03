Министр обороны Эстонии: Необходимо проводить в Балтии учения союзников

В Латвии на полигоне Адажи сегодня начались учения Furious Hawk базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО. Это самые крупные учения союзников, которые базируются в Эстонии. По маршруту Тапа-Пайде-Пярну-Икла проходят колонны с военнослужащими и боевой тяжелой техникой.

В июне 2016 года лидеры 28 государств НАТО приняли на саммите в Варшаве решение разместить боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польши.

В Эстонии ведущим государством боевой группы является Соединенное королевство, в состав группы входят военнослужащие Франции, Дании, Бельгии и Исландии.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк так прокомментировал учения: «Страны Балтии уязвимы в случае кризиса и для нас важно, чтобы союзники регулярно тренировались здесь в доставке дополнительных войск морем и в укреплении находящихся здесь частей».

Министр обороны отметил, что Объединенные экспедиционные войска достигли своей полной мощности и различные оборонные инициативы позволили поддержать НАТО , так как в них принимают участие и государства , не входящие в альянс или иные международные организации.

Учения в Латвии продлятся две недели.