Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Решение команды президента Украины Владимира Зеленского отменить мораторий на продажу земли приведет к появлению в стране мафиозных группировок с опытом работы на этом рынке в Латинской Америке. С таким прогнозом в телевизионном эфире выступил отечественный политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, принявшего участие в одной из программ «России-1», преступные сообщества «придут скупать чернозем Украины». Обеспечивать интересы земельной мафии будут сформированные ею «эскадроны смерти», полагает аналитик.

Ранее во вторник сообщалось, что украинский эксперт Владимир Быстряков анонсировал потерю бывшей советской республикой территорий, превышающих площадь Крыма.