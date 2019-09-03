СМИ: герцогиня Меган наняла пиарщиков Харви Вайнштейна, чтобы улучшить имидж

В СМИ во вторник, 3 сентября, появилась информация о том, что герцогиня Сассеская Меган заключила договор с пиарщиками скандально известного продюсера Харви Вайнштейна с целью восстановления имиджа.

Супруга британского принца Гарри якобы решила нанять профессионалов, чтобы они создали ее привлекательный образ в СМИ.

Как сообщает издание Daily Mail, Меган заключила договор без позволения королевских советников. Эта информация, однако, не является подтвержденной.

Напомним, за последний год герцогиню Сассекскую обвиняли во многих "проколах": в разрыве с отцом, ссоре с принцем Уильямом и его женой Кейт, а также в регулярных путешествиях на частных самолетах.