Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Предсказан ответ Российской Федерации в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Согласно прогнозу автора канала «Обыватель» в «Яндекс. Дзен», Москва в качестве ответного шага перебросит на Кубу комплексы «Искандер» или истребители-перехватчики МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Их радиус действия составляет около тысячи километров, поэтому самолетам достаточно просто подняться в воздух, чтобы атаковать США, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что американский историк Юрий Фельштинский допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России.